Ant-Man and the Wasp: svelata la data di avvio riprese

Il sito specializzato My Entertainment World avrebbe svelato la data di inizio riprese di Ant-Man and the Wasp, sequel dell'hit Marvel Studios Ant-Man. E fin qui niente di strano. Il film, che vedrà il ritorno di Paul Rudd nei panni dell'eroe capace di ridurre la propria dimensione grazie a una speciale tuta, entrerà il lavorazione il 6 luglio 2017. Esattamente un anno prima dell'uscita in sala.

La release di Ant-Man and the Wasp è prevista per il 6 luglio 2018. La forbice lavorativa si riduce di fatto a pochi mesi. I Marvel Studios sembrano voler tradire la loro tradizione visto che di solito tra l'inizio delle riprese di una pellicola e la sua uscita passano dai 13 ai 18 mesi. Senza allarmare i fan, questa scelta potrebbe indicare l'intenzione da parte dello studio di realizzare un sequel "minore" in termini di dimensioni. Le nuove avventure di Ant-Man potrebbero essere narrate in modo più agile, con meno dispendio di energie e forze in campo, ma - ci auguriamo - con la stessa qualità che contraddistingue le produzioni Marvel.

