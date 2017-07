Ant-Man and the Wasp: Randall Park sarà l'Agente dello S.H.I.E.L.D. Jimmy Woo!

Ant-Man and the Wasp annuncia l'arrivo di un nuovo membro nel cast. Si tratta dell'interprete di Fresh Off the Boat Randall Park. All'attore è stato affidato il ruolo dell'Agente dello S.H.I.E.L.D. Jimmy Woo, personaggio comparso nei fumetti negli anni '50. Woo è stato creato da Al Feldstein e Joe Maneely come eroe di Yellow Claw, serie dedicata al supervillain ispirato a Fu Manchu. Jimmy Woo era l'eroico Agente dell'FBI chiamato a combattere Yellow Claw, divenendo così uno dei primi eroi asiatici nei fumetti. Successivamente è entrato a far parte del Marvel Universe a cominciare da Strange Tales #160 e si è unito allo SHIELD, ma dopo la comparsa di Nick Fury la sua presenza si è fatta più sporadica.

Leggi anche:

Le riprese del sequel di Ant-Man dovrebbero prendere il via ad Atlanta, in Georgia, tra poche settimane. Confermato il ritorno delle star Paul Rudd nei panni di Scott Lang/Ant-Man ed Evangeline Lilly nel ruolo di Hope Pym/Wasp. Anche Michael Douglas eMichael Peña torneranno nel ruolo del Dottor Hank Pym e in quello dell'esilarante Luis. David Dastmalchian sarà Kurt, T.I. interpreterà Dave, mentre non è stato ancora svelato il ruolo di Hannah John-Kamen.

Il regista Peyton Reed ha dichiarato: "La sola cosa che so certezza al momento è che in questo film ci saranno cose che non avete mai visto prima al cinema".

La release di Ant-Man and the Wasp è fissata per il 6 luglio 2018.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Ant-Man and the Wasp: Randall Park sarà l'Agente...