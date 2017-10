Ant-Man and the Wasp: Michelle Pfeiffer sul set del film

A Savannah, in Georgia, sono attualmente in corso le riprese del film Marvel Ant-Man and the Wasp e le nuove foto scattate sul set mostrano Michelle Pfeiffer e Michael Douglas impegnati in alcuni ciak.

Le due star stanno infatti girando alcune sequenze ambientate nel 1987, come rivela il sito di JustJared che ha pubblicato gli scatti.

Michelle Pfeiffer and Michael Douglas were spotted working on #AntManandtheWasp! https://t.co/rmpEtgn4GN — JustJared.com (@JustJared) 31 ottobre 2017

Il sequel arriverà nei cinema americani il 6 luglio 2018 con la regia di Peyton Reed.

Il lungometraggio mostrerà quello che accade a Scott Lang dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War. Il protagonista sarà alle prese con i suoi impegni da supereroe e da padre quando Hope Van Dyne e il dottor Hank Pym gli affidano una nuova, urgente, missione. Scott dovrà quindi indossare di nuovo il costume e imparare a lottare accanto a The Wasp, mentre il team collabora per scoprire i segreti legati al loro passato.

Ritorneranno nel cast i protagonisti Paul Rudd ed Evangeline Lilly, oltre a Judy Greer, Michael Peña, Michael Douglas, Bobby Cannavale, Abby Ryder Fortson, Tip "T.I." Harris e David Dastmalchian.

