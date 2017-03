Ant-Man and the Wasp, Michael Pena conferma: "Ci sarò!"

Finora la sua presenza nel cast di Ant-Man and the Wasp non era stata confermata. Ci è voluta la sua rassicurazione direttamente dal red carpet del reboot CHiPS per avere la certezza di poter riapprezzare la lingua veloce di Michael Peña nel sequel targato Marvel Studios.

L'attore tornerà così nei panni del divertente Luis nel sequel che tornerà a raccontare le avventure dell'Uomo Formica (Paul Rudd) dopo il suo ingresso negli Avengers. Parlando dei suoi prossimi progetti, Michael Peña ha spiegato: "Il mio prossimo film sarà Extinction con Universal. E poi reciterò in Ant-Man, Part 2."

Leggi anche: Ant-Man: i 5 momenti imperdibili del nuovo film Marvel

Ant-Man and the Wasp entrerà in produzione in estate. La release è fissata per il 6 luglio 2018. A fianco di Paul Rudd ritroveremo anche le star Evangeline Lilly e Michael Douglas.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV.

Home News Ant-Man and the Wasp, Michael Pena conferma: "Ci...