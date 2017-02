Ant-Man and the Wasp: Michael Douglas conferma la sua presenza

Michael Douglas ha confermato ufficialmente che reciterà in Ant-Man and the Wasp, il sequel del film in cui ha interpretato per la prima volta il ruolo del Dottor Hank Pym.

Le riprese del prossimo progetto Marvel, che vedranno coinvolti anche Paul Rudd ed Evangeline Lilly, inizieranno nel mese di luglio.

La regia sarà di Peyton Reed, che si è occupato della sceneggiatura insieme ad Andrew Barrer, Gabriel Ferrari e Adam McKay.

Il film verrà distribuito nei cinema americani il 6 luglio 2018.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Ant-Man and the Wasp: Michael Douglas conferma la...