Ant-Man and the Wasp: la prima immagine promozionale ufficiale

In occasione dell'evento D23 Expo la Marvel ha realizzato le prime immagini promozionali del film Ant-Man and the Wasp, le cui riprese inizieranno a breve ad Atlanta, e online è stata condivisa un'anteprima.

La distribuzione del film è poi prevista nei cinema americani il 6 luglio 2018.

#D23 1st glimpse at Wasp #AntManandtheWasp I LOVED concept designing & painting her! I'm there Fri at MarvelStudios booth. Who's going? pic.twitter.com/7SooZzF6gA — Andy Park (@andyparkart) July 11, 2017

Fanno parte del cast del sequel Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michael Peña, David Dastmalchian, T.I., Hannah John-Kamen, e Randall Park.

La regia sarà nuovamente di Peyton Reed, mentre la sceneggiatura è stata sviluppata da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari basandosi su una storia ideata da Adam McKay e Paul Rudd.

Home News Ant-Man and the Wasp: la prima immagine...