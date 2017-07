Ant-Man and the Wasp: il poster realizzato per il Comic-Con

La Marvel, dopo il panel dedicato ai suoi nuovi progetti che si è svolto ieri al Comic-Con di San Diego, ha diffuso la locandina del film Ant-Man and the Wasp realizzato da Andy Park.

L'immagine mostra in azione i protagonisti del sequel con protagonisti Paul Rudd ed Evangeline Lilly che proseguirà le avventure dei personaggi della Marvel.

Le riprese sono attualmente in corso ad Atlanta, in vista di un arrivo nelle sale americane previsto per il 6 luglio 2018.

Ecco il poster:

La regia sarà nuovamente di Peyton Reed, mentre la sceneggiatura è stata sviluppata da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari basandosi su una storia ideata da Adam McKay e Paul Rudd.

Fanno parte del cast anche Michelle Pfeiffer nella parte di Janet Van Dyne, Walton Goggins nel ruolo di Ghost, di Hannah John-Kamen, Laurence Fishburne che sarà il Dottor Bill Foster, e Randall Park che interpreterà Jimmy Wood.

