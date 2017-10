Ansel Elgort probabile protagonista di The Goldfinch

Ansel Elgort sembra sarà il protagonista dell'adattamento per il grande schermo del romanzo The Goldfinch scritto da Donna Tartt.

Il regista John Crowley ha incontrato per mesi i potenziali candidati alla parte e Elgort sembra sia stata la scelta perfetta per il ruolo di Theo.

La storia racconta la storia di un ragazzo, Theodore Decker, che sopravvive a un attacco terroristico che colpisce un museo. Durante l'evento muore sua madre e il giovane si ritrova successivamente coinvolto in una serie di avventure che lo portano a Las Vegas e successivamente a essere alle prese con dei crimini.

Il progetto sarà una co-produzione tra Amazon Studios e Warner Bros, il budget è previsto intorno ai 40 milioni di dollari.

Home News Ansel Elgort probabile protagonista di The...