Annette Bening, Oscar Isaac e Antonio Banderas in Life Itself di Dan Fogelman

La diva Annette Bening si è unita al ricco cast di Life Itself, pellicola firmata dall'autore di This Is Us Dan Fogelman.

Come nel caso della serie tv, anche Life Itself ruoterà attorno a una coppia da cui si svilupperà una storia che coinvolgerà numerose relazioni e generazioni espandendosi da New York fino alla Spagna. Nel cast del film troviamo Oscar Isaac, Olivia Wilde, Antonio Banderas e Samuel L. Jackson.

Life Itself è attualmente in lavorazione a New York e a Siviglia, in Spagna. La storia ruota attorno a una coppia composta da Oscar Isaac e Olivia Wilde che darà vita a una storia multigenerazionale che si espande per decenni e diversi continenti, dalle strade di New York alla campagna spagnola.

Dopo aver recitato nell'acclamato 20th Century Women, Annette Bening si prepara a calarsi nei panni del Governatore della Louisiana Kathleen Blanco nella nuova stagione di American Crime Story dedicata all'Uragano Kathrina.

