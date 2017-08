Annabelle 2: il regista parla degli effetti speciali del film!

Dopo il deludente Annabelle del 2014, il sequel Annabelle 2: Creation uscito da poco in sala è riuscito a sorprndere diverse persone per la quantità di jump scares creati visivamente senza l'intervento di troppi effetti speciali al computer.

Alcuni momenti del film risultano essere davvero spaventosi e il regista David F. Sandberg ovviamente ne va particolarmente fiero. Infatti quando è stato interrogato sulla genesi di una particolare scena ha dichiarato: "Quando ci siamo seduti a montare il film mi sono accorto che serviva qualcosa in più, mi sono messo a scherzare con Michel il montatore su come potevamo risolvere un momento con una semplice aggiunta pratica e lui invece che ridere mi ha detto "Ok, facciamolo!". Ci sono diversi momenti che sono stati girati dopo la fine delle riprese! E funzionano benissimo."

Parlando dell'impiego della CGI all'interno del film invece il regista di Lights Out - Terrore nel buio ha ribadito le sue intenzioni di volerla limitare al minimo quando non occorre necessariamente e ha aggiunto: "Ho collaborato con persone mutilate. Ho chiesto se per la scena potevamo usare delle vere persone senza gambe e tutti intorno a me sembravano un po' increduli. Però abbiamo trovato questa donna senza arti che non vedeva l'ora di partecipare al film e per giunta assomigliava anche all'attrice. Siamo riusciti a camuffarla un po' e il risultato è stato perfetto. E' sempre stato un sogno per me... quello di lavorare con persone mutilate negli horror, sanno fare grandi cose!"

