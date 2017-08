Annabelle 2: Creation, ecco l'inquietante scena dopo i titoli di coda!

Annabelle 2: Creation è sbarcato nelle sale cinematografiche italiane lo scorso giovedì. Il regista di Annabelle, John R. Leonetti, ha abbandonato il progetto lasciando spazio a David F. Sandberg, regista di Lights Out - Terrore nel buio, e alla sceneggiatura di Gary Dauberman, che si è occupato anche del remake di It di Andres Muschietti. Il film segue la storia di un uomo che crea bambole e di sua moglie che, dopo molti anni dalla morte della loro figlia, accolgono una suora e numerose ragazze nella propria casa, dopo che sono state costrette ad abbandonare l'orfanotrofio in cui vivono. La coppia dovrà poi fare i conti con l'oggetto posseduto da un'entità malvagia.

Leggi la recensione: Annabelle 2: Creation e i suoi piacevoli brividi estivi

Come per il Marvel Cinematic Universe, ogni tanto gli horror che fanno parte di una saga regalano qualche sorpresa alla fine dei titoli di coda, e ciò che si vede alla fine di Annabelle: Creation non fa che aumentare l'hype per i prossimi progetti ambientati nell'universo di The Conjuring!

In fondo a un buio corridoio, che scorre attraverso fredde mura di pietra, vediamo una figura avvicinarsi lentamente. Una didascalia ci dice che siamo nella prima metà del '900 in un monastero in Romania. Quell'inquietante sagoma però non sembra camminare, sembra quasi fluttuare, mano a mano che si avvicina allo schermo. Una volta arrivata davanti allo schermo, scopriamo che si tratta di Valak, il demone nei panni di una suora che abbiamo conosciuto in The Conjuring - Il caso Enfield. Valak sarà protagonista di un nuovo spin-off della saga intitolato The Nun, in uscita nel luglio 2018, con Taissa Farmiga e Demián Bichir, per la regia di Corin Hardy (The Hallow).

Leggi anche: Tratto da una storia vera: da The Conjuring ad Amityville, cinque horror da incubo

Durante Annabelle: Creation, gli spettatori più attenti già hanno potuto notare una breve apparizione della Demon Nun, quando in una foto del passato della piccola protagonista si vede sulla destra una suora non definita, che nessuno nel film riesce a riconoscere.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!