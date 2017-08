Anna Paquin sarà la star del film Tell It To The Bees

Anna Paquin, recentemente protagonista della serie Bellevue, reciterà nel film Tell it to the bees.

Il progetto è un adattamento del romanzo scritto nel 2009 da Fiona Shaw ed è ambientato nel Regno Unito, durante gli anni Cinquanta.

L'attrice avrà la parte della Dottoressa Jean Markham, una donna che ritorna nella città da cui si era allontanata, quando era una teenager, per occuparsi dello studio medico di proprietà del padre. La donna si sentirà attratta dalla madre di un paziente, ruolo affidato a Holly Grainger, dando vita a una storia d'amore segreta tra le due.

Le riprese sono in corso in Scozia e tra i protagonisti ci sono anche Katie Dickie, Emun Elliot, Steven Robertson, Lauren Lyle e Gregor Selkirk.

L'adattamento per il grande schermo è stato scritto da Henrietta e Jessica Ashworth, mentre la regia sarà firmata da Annabel Jankel.

