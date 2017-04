Animali Fantastici e Dove Trovarli 2: Callum Turner sarà il fratello di Newt?

L'attore Callum Turner, recentemente apparso nel film Green Room, potrebbe interpretare il fratello di Newt Scamander nel sequel del film prodotto dalla Warner Bros.

Secondo quanto riporta il sito di Variety attualmente sarebbero in corso le trattative e non resta che attendere per scoprire qualche nuovo dettaglio sull'atteso progetto che dovrebbe essere ambientato a Parigi.

Il progetto potrà contare sulla sceneggiatura della scrittrice J.K. Rowling e verrà diretto ancora una volta dal regista David Yates.

Il protagonista, nel ruolo di Newt Scamander, sarà il premio Oscar Eddie Redmayne e faranno parte del cast anche Johnny Depp e Zoë Kravitz.

Le riprese del lungometraggio dovrebbero iniziare a giugno e nel film sarà coinvolto anche Jude Law nel ruolo di Silente.

