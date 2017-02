Angelina Jolie: tra i suoi nuovi progetti i ruoli di una spia e di Caterina II

Angelina Jolie, secondo The Hollywood Reporter, sarà la protagonista di due nuovi film.

Il primo dei futuri progetti è tratto dal libro The Spy Who Loved scritto da Claire Mulley e racconterà la storia di Christine Granville, il cui vero nome era Krystyna Skarbek. La figlia di un aristocratico polacco è diventata una delle spie più premiate dai servizi segreti britannici. La donna si è introdotta in modi avventurosi nella Polonia occupata e in Francia, oltre ad aver avuto molti amanti. Ian Fleming si è ispirato a lei per il personaggio di Vesper Lynd, affascinante presenza nelle avventure di James Bond.

Il secondo film è invece un film biografico su Caterina II di Russia, tratto dal libro Catherine the Great and Potemkin: The Imperial Love Affair, di Sebag Montefiore.

Il progetto seguirà l'amore tra la sovrana e il principe Grigory Potemkin, statista e leader militare.

