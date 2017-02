Angelina Jolie sul divorzio da Brad Pitt: "Siamo e saremo sempre una famiglia"

Angelina Jolie, in occasione della presentazione del suo nuovo film First They Killed My Father, ha rilasciato le prime dichiarazioni riguardanti la fine del suo matrimonio con Brad Pitt.

L'evento si è svolto in Cambogia e la star, intervistata da BBC World News, ha spiegato: "Non voglio dire molto tranne che è stato un periodo davvero difficile. E siamo una famiglia e lo saremo sempre. E supereremo questo periodo e speriamo di diventare più forti".

Angelina ha poi sottolineato: "La cosa su cui mi concentro maggiormente sono i miei figli, i nostri figli... e sul trovare un modo per superare tutto questo. Come ho già detto, siamo e saremo sempre una famiglia. Ed è così che sto affrontando la situazione. Sto cercando di trovare un modo per superare tutto questo per poter essere certa che saremo più forti e vicini tra di noi".

Brad e Angelina hanno raggiunto qualche mese fa un accordo sulla custodia dei loro sei figli e l'attore sta continuando a far visitare regolarmente a Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne.

La Jolie ha inoltre spiegato come trascorre le sue giornate: "Attualmente sto vivendo un momento in cui c'è praticamente chiunque nella mia stanza: due criceti, due cani e due bambini. E' meraviglioso. Ma di solito mi alzo per cercare di capire chi porterà fuori il cane, chi inizierà a cucinare i pancake e se tutti si sono lavati i denti". La star ha concluso: "Tra cinque anni mi piacerebbe essere impegnata a viaggiare per il mondo per fare visita ai miei figli, sperando che semplicemente siano felici e stiano facendo qualcosa di davvero interessante, in molte parti diverse del mondo. E io li starò sostenendo".

