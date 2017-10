Angelina Jolie doppierà un'elefantina nel film Disney "The One and Only Ivan"

Angelina Jolie collaborerà nuovamente con la Walt Disney Pictures in occasione di un nuovo progetto intitolato The One and Only Ivan, ispirato al libro scritto da Katherine Applegate e illustrato da Patricia Castelao.

Nell'adattamento del romanzo la star, coinvolta anche come produttrice, darà la voce all'elefantina Stella, mentre la regia è stata affidata a Thea Sharrock (Io prima di te) e la sceneggiatura è stata firmata da Mike White.

La sinossi del libro anticipa: La storia è ispirata a fatti realmente accaduti e ha come protagonista il gorilla Ivan, rimasto 27 anni in cattività. Ivan si è abituato al fatto che gli esseri umani lo osservino e pensa raramente alla sua vita nella giungla, dedicando il suo tempo libero a guardare la televisione, dipingere e giocare con i suoi amici Stella e Bob. Quando Ivan incontra Ruby, un cucciolo di elefante portato via dalla giungla, sarà però costretto a riconsiderare la propria casa e la sua arte da una nuova prospettiva.

Home News Angelina Jolie doppierà un'elefantina nel film...