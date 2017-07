Andy Serkis legge i tweet di Donald Trump in versione Gollum

L'attore Andy Serkis, interprete di Cesare nel film The War - Il pianeta delle scimmie (in arrivo domani nei cinema italiani), è stato ospite del talk show condotto da Stephen Colbert.

Dopo aver parlato di come si creano, grazie agli effetti speciali, personaggi come il leader dei primati, l'attore si è prestato a un divertente momento in cui ha ripreso l'iconico ruolo di Gollum.

Il conduttore gli ha chiesto infatti di leggere alcuni tweet di Donald Trump come se fossero pronunciati dal personaggio creato dallo scrittore J.R.R. Tolkien. La sua performance, particolarmente adatta al contenuto delle frasi, ha suscitato l'entusiasmo degli spettatori.

Ecco il video:

