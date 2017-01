Andrew Garfield ricorda il suo compleanno "da sballo" a Disneyland

Andrew Garfield, in un'intervista rilasciata a W, ha svelato i retroscena dei festeggiamenti del suo ventinovesimo compleanno, celebrato insieme a Emma Stone e alcuni amici a Disneyland.

L'attore ha spiegato: "Sono arrivati a Los Angeles per farmi una sorpresa. Siamo andati a Disneyland. Abbiamo mangiato dei brownies cotti con la marijuana. E' stato letteralmente paradisiaco. Che ne pensate di Space Mountain tre volte di seguito? Ho avuto una crisi mentre ero a It's a Small World. Stavo pensando: 'E' un mondo fottutamente piccolo'".

Il gruppo ha vissuto delle esperienze "indimenticabili": "Stavamo camminando attraverso Fantasyland e c'era una canzone diffusa da dietro gli alberi e stavamo tutti camminando ballando e penso che a un certo punto abbiamo iniziato a guardarci intorno e a renderci conto 'Stiamo tutti facendo gli stessi passi di danza. Come è accaduto?'. E allora abbiamo iniziato a costruire questa coreografia spostandoci per Disneyland ed eravamo completamente sballati".

Andrew ha proseguito il racconto: "E c'era questa ragazza chiamata Chantelle che era la nostra guida. E penso sia talmente innocente e pura di cuore perché non aveva alcun sospetto che avessimo assunto droghe". Garfield ha svelato di averla ringraziato dicendo: "Siete fantastici. Vorrei che tutti i miei amici fossero come voi". Il compleanno si è concluso a casa di Garfield, dove il gruppo ha iniziato a parlare della follia dell'esperienza, scoprendo che avevano persino pensato le stesse cose in alcune situazioni.

Andrew Garfield telling the world he was high at his 29th bday in Disneyland. And that it was heaven. I love my man. pic.twitter.com/7cP9A4QuXP — guada (@dakotaxstone) January 2, 2017

