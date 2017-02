Andrew Garfield: "Mi avevano sconsigliato di lavorare con Mel Gibson"

Andrew Garfield è stato diretto da Mel Gibson in occasione del film La battaglia di Hacksaw Ridge e ha rivelato che prima di accettare il ruolo di Desmond Doss la reputazione del filmmaker è stato un elemento che ha considerato attentamente.

Il regista australiano nel 2006 era stato arrestato mentre era alla guida ubriaco e i suoi commenti antisemiti rivolti ai poliziotti che l'hanno fermato hanno causato non pochi problemi alla sua carriera, situazione poi complicata dalle accuse della sua ex fidanzata Oksana Grigorieva che nel 2010 l'aveva accusato di averla picchiata, causa poi non proseguita ulteriormente oltre le dichiarazioni della donna.

Andrew ha ora raccontato: "Certo che mi avevano avvertito. E' stato qualcosa di importante che ho considerato. Ovviamente si sentono delle cose e si leggono degli articoli legati al periodo più oscuro della sua, ma alla fine ho preso la decisione quando l'ho incontrato".

L'attore ha aggiunto: "L'ho incontrato e mi sono sentito velocemente a mio agio e felice di poter lavorare con lui. Abbiamo parlato di quel periodo della sua vita ed è chiaro che si è impegnato per superare quelle situazioni e andare oltre quell'oscurità. E' un uomo meraviglioso e lo adoro".

Garfield ha infine rivelato di aver scoperto di aver ricevuto una nomination agli Oscar per la sua interpretazione mentre stava provando lo spettacolo Angels in America di cui sarà protagonista a teatro a Londra: "L'ho scoperto mentre mangiavo un'insalata di tonno durante una pausa dalle prove... Le prove non stavano andando particolarmente bene quindi scoprire di essere nominato nella categoria Migliore Attore mi è sembrato piuttosto ironico e strano".

Home News Andrew Garfield: "Mi avevano sconsigliato di...