Andrew Garfield: "Mel Gibson mi faceva infuriare con i suoi scherzi sul set"

Andrew Garfield ha svelato che sul set di La battaglia di Hacksaw Ridge ha avuto qualche problema a causa dell'abitudine del regista Mel Gibson di scherzare sul set.

L'interprete di Desmond Doss ha spiegato: "Mel ama mantenere l'atmosfera leggera. Io invece preferisco rimanere più concentrato e mi faceva arrabbiare così tanto. Alla fine semplicemente ridevamo della situazione perché era consapevole di quanto mi desse fastidio e continuava a farlo".

L'attore ha però aggiunto di essere stato particolarmente felice di lavorare con la star australiana: "E' davvero un uomo fantastico e lo adoro".

La situazione sul set di Silence era invece completamente diversa: "Martin Scorsese riesce a creare questa specie di circolo segreto e quasi invisibile in cui è richiesto il silenzio totale, situazione che è incredibile e terrificante. Accade perché ti rendi conto che sta accadendo qualcosa di sacro. E' come un rito che stiamo per compiere, in cui tutto può accadere all'interno di quell'area".

Il diverso approccio alla regia non ha però cambiato il risultato finale: "Entrambi i metodi funzionano. Sono tutti e due dei maestri nel loro ambito. E' stato un vero privilegio come attore lavorare con degli artisti così sicuri e di cui puoi fidarti mentre interpreti un personaggio".

