Andrew Garfield contro Emma Stone: gelosie prima degli Oscar tra Spider-Man e La La Land

La vita non è un musical e non è nemmeno luccicante e magica come una nomination agli Oscar. Infatti non basta essere candidati al più prestigioso riconoscimento cinematografico per essere pienamente soddisfatti, senza rancori e privi di qualche fastidioso sassolino da togliersi dalla scarpa. Succede persino a due attori apprezzati e sulla cresta dell'onda come Andrew Garfield e Emma Stone, entrambi apprezzati dall'Academy grazie alle loro interpretazioni in La battaglia di Hacksaw Ridge e La La Land.

Come tutti sanno, i due hanno condiviso sia la vita sentimentale che il grande schermo, nei panni di Peter Parker e Gwen Stacy nella saga The Amazing Spider-Man. Oggi, alla vigilia della notte degli Oscar, Andrew e Emma si rincontrano per un ultimo faccia a faccia pieno di astio, gelosia e invidia.

Si tratta ovviamente di un altro doppiaggio ironico ideato dal nostro Giuseppe Grossi, in collaborazione con Margherita Bonvino. Se vi è piaciuto, al link che segue ne potete vedere tanti altri!

Home News Andrew Garfield contro Emma Stone: gelosie prima...