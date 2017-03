Anastasia: presentato il cast del musical tratto dal film animato

Il film animato della 20th Century Fox Anastasia, arrivato nelle sale nel 1997, è diventato un musical in arrivo sul palco di Broadway.

La produzione dello spettacolo, in scena dal 23 marzo, ha presentato il cast e qualche dettaglio in un nuovo video.

Christy Altomare sarà Anya, la ragazza che potrebbe essere un membro della famiglia Romanoff, mentre Derek Klena interpreterà Dmitry che accompagnerà la giovane nel suo viaggio verso Parigi e si innamorerà di lei. John Bolton avrà invece la parte di Vlad, Caroline O'Connor sarà Lily, Ramin Karimloo interpreterà Gleb e Mary Beth Peil sarà la contessa Maria Feodorovna.

Oltre alle canzoni realizzate per il film, il musical potrà contare su nuovi brani composti da Stephen Flaherty e Lynn Ahrens.

Ecco il video di presentazione del cast:

