Ana de Armas nel cast del film Three Seconds diretto da Andrea Di Stefano

L'attrice Ana de Armas reciterà nel film diretto da Andrea Di Stefano intitolato Three Seconds. tratto dal libro scritto da Anders Roslund e Borge Hellstrom. Fanno già parte del cast Joel Kinnaman, Rosamund Pike, Common e Clive Owen.

L'action thriller può contare su una sceneggiatura scritta da Matt Cook, poi modificata da Rowan Joffe, Alex Garland e lo stesso Di Stefano.

La storia ha come protagonista l'ex criminale e membro delle Forze Speciali Pete Hoffman che, per liberarsi dal carcere e ritornare dalla moglie e il figlio , ha lavorato sotto copertura in collaborazione con l'FBI per infiltrarsi nello spaccio di droga gestito dalla mafia polacca a New York. Hoffman deve però ritornare tra le mura della Bale Hill Prison, dove una missione finisce male e la sua attività come talpa rischia di essere scoperta..

Ana, prossimamente sugli schermi con Blade Runner 2049, avrà il ruolo di Sofia, la moglie di Hoffman, che possiede un negozio di alimentari.

