Amy Adams: l'ascesa di una nuova diva... senza Oscar! (VIDEO)

Da tempo Amy Adams è entrata nell'immaginario comune come una delle più splendenti e riuscite promesse di Hollywood. E se dubbi sul suo talento ve ne erano pochi da quando sin da giovanissima affiancò Leonardo DiCaprio nel film Prova a prendermi di Steven Spielberg, è ormai sempre più evidente quanto negli ultimi anni l'attrice si sia allontananta da quel personaggio della ragazza carina e timida che le veniva affidato. Infatti agli inizi del suo percorso l'attrice statunitense, nata in Italia, dopo una serie di ruoli di contorno è riuscita ad ottenere la parte protagonista in Come d'incanto dove interpretava una classica ed ingenua principessa Disney in carne e ossa. Era il 2007 e oggi, dopo un decennio di Cinema, Amy Adams è stata protagonista di set importanti, tanto di film di cassetta che d'autore, con personaggi interessanti e ricchi di sfaccettature affascinandoci ruolo dopo ruolo!

Il video che vi proponiamo vi guiderà nell'evoluzione professionale dell'interprete di Arrival ed Animali notturni, mostrandovi le tappe fondamentali della sua carriera. Buona visione!

