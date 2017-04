Amore pensaci tu spostata in seconda serata scatena le proteste degli spettatori

Patrizio Marino

Il Codacons sta ricevendo da diversi giorni le proteste di numerosi telespettatori che segnalano lo spostamento in seconda serata della fiction di Canale 5 Amore pensaci tu.

Dopo la messa in onda in prima serata e lo spostamento dal venerdì alla domenica, non c'è pace per la serie, che è stata addirittura retrocessa alle ore 23.30 - spiega l'associazione - Un cambiamento determinato dai bassi ascolti fatti registrare dalla fiction, ma che ha arrecato disagi a quei telespettatori che avevano iniziato a seguire gli episodi. La programmazione in seconda serata, infatti, impedisce o rende scomoda la visione a molti utenti che vorrebbero seguire la serie, ma che non possono rimanere svegli fino a tardi.

Per tale motivo il Codacons critica le decisioni della rete, che dovrebbe tenere conto non solo del fattore audience ma anche delle esigenze dei telespettatori, specie quando si mandano in onda fiction che durano più puntate e che creano affezione da parte del pubblico.

