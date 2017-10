American Vandal: Netflix mette in cantiere la stagione 2!

Netflix ha rinnovato la serie American Vandal per una seconda stagione che, come la prima, sarà comporta da otto episodi. La messa in onda è prevista per il 2018.

Confermato il ritorno dei creatori dello show Dan Perrault e Tony Yacenda, e dello showrunner Dan Lagana.

American Vandal è un true crime mockumentary che prende di mira prodotti quali Making a Murderer. Nella prima stagione l'allievo della scuola superiore Peter Maldonado (Tyler Alvarez) indaga per scoprire se un o studente senior di nome Dylan Maxwell (Jimmy Tatro) è colpevole di uno scherzo in cui 27 euro sono state vandalizzate con immagini di peni dipinte sopra.

La serie ha avuto un'ottima accoglienza da parte della critica così Netflix ha lanciato un teaser in cui si annuncia l'arrivo della stagione 2 e si anticipa anche il tema. Nel teaser vediamo ancora Peter, ma stavolta con lui ci saranno un nuovo gruppo di studenti in una nuova scuola.

