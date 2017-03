American Horror Story, Sarah Paulson: "Vorrei riprendere il ruolo di Cordelia"

Sarah Paulson è una presenza costante nella serie American Horror Story e l'attrice ha rivelato che sarebbe felice di riprendere un ruolo avuto nel passato nello show creato da Ryan Murphy.

Durante un panel che si è svolto al PaleyFest, l'attrice ha raccontato che non si sarebbe mai aspettata di recitare nuovamente nel ruolo di Lana Winters, una delle protagoniste di Asylum, in Roanoke: "Di solito Ryan Murphy arriva e ci dà qualche anticipazione ma questa volta è stata una vera sorpresa".

Sarah ha quindi spiegato che nelle prossime stagioni sarebbe felice di mostrare quanto accaduto a Cordelia dopo gli eventi raccontati in Coven: "Abbiamo potuto vederla solo brevemente, mentre entrava in possesso dei suo poteri. Vorrei sapere se il potere l'ha in qualche modo cambiata. Forse riusciremo a mostrarla di nuovo in futuro".

Denis O'Hare, invece, sarebbe felice di avere nuovamente a che fare con il ruolo di Larry Harvey che è apparso in Murder House o di Spalding che era stato mostrato in Asylum. Kathy Bates, infine, preferirebbe avere a che fare con un nuovo personaggio. L'attrice ha inoltre suggerito che la sua amica e collega potrebbe essere la scelta perfetta per diventare la principessa Diana nella prossima stagione di Feud, un altro progetto di Murphy.

