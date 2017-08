American Horror Story: Cult, il trailer svela nuovi dettagli sulla trama

FX ha diffuso il trailer della settima stagione della serie American Horror Story, intitolata Cult, la cui messa in onda prenderà il via il 5 settembre sugli schermi americani.

Nel video si vede Sarah Paulson, interprete di una casalinga del Michigan, reagire con terrore alla notizia che Donald Trump ha vinto le elezioni presidenziali, mentre Evan Peters è entusiasta.

L'attrice ha la parte di Ally Mayfair-Richards, sposata con Ivy (Alison Pill), che chiede l'aiuto del dottor Rudy Vincent (Cheyenne Jackson) per superare le proprie fobie.

Le puntate racconteranno quello che accade quando le persone si ritrovano a confronto con le proprie paure, tra cui anche quella per i clown.

Fanno parte del cast anche Adina Porter, Frances Conroy, Billy Eichner, Billie Lourd, Colton Haynes, Mare Winningham, Lena Dunham, e Leslie Grossman.

