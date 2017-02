American Horror Story 7 sarà sulle elezioni presidenziali americane?

Il tema della settima stagione di American Horror Story non è più un mistero. Il creatore e produttore Ryan Murphy lo ha rivelato durante un'intervista a Watch What Happens Live with Andy Cohen. Secondo il regista americano, l'argomento centrale della stagione saranno le elezioni presidenziali del 2016.

Murphy ha dichiarato:

"Beh, non ho ancora un titolo, ma la stagione che iniziamo a girare a giugno riguarderà le elezioni che abbiamo da poco superato. Penso sarà interessante per molte persone. Forse ci sarà un personaggio simile a Trump, vedremo."

Murphy stava promuovendo la sua prossima creazione, la serie Feud, ovvero la torbida relazione tra Joan Crawford (Jessica Lange) e Bette Davis (Susan Sarandon) durante la lavorazione di Che fine ha fatto Baby Jane?. American Horror Story è stata rinnovata fino all'ottava stagione compresa e attori ricorrenti come Sarah Paulson e Evan Peters hanno già confermato il loro ritorno.

