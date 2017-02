American Gods: Starz annuncia la data della première della serie

Starz ha annunciato ufficialmente che la serie American Gods, tratta dal romanzo di Neil Gaiman, arriverà sugli schermi americani il 30 aprile. Amazon, invece, non ha ancora confermato le tempistiche della distribuzione a livello internazionale.

Ecco il nuovo poster dello show:

Il protagonista è Shadow Moon (Ricky Whittle): un ex criminale che diventa la guardia del corpo e il partner del signor Wednesday, uno degli dei più antichi in incognito, in una missione con lo scopo di riunire le forze necessarie a iniziare la battaglia contro le divinità moderne.

Il regista David Slade si è occupato delle riprese degli episodi.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News American Gods: Starz annuncia la data della...