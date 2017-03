American Gods: Oh my God! I character poster di tutti gli dei!

Starz ha diffuso un set di character poster divini mostrando gli eccentrici look delle divinità di American Gods. Lo show, tratto dal romanzo di Neil Gaiman, vede protagonista Shadow Moon (Ricky Whittle), un ex criminale che diventa la guardia del corpo e il partner del signor Wednesday (Ian McShane), uno degli dei più antichi in incognito, in una missione con lo scopo di riunire le forze necessarie a iniziare la battaglia. David Slade è il regista della serie tv in arrivo su Starz il 30 aprile.

Nel cast della serie tv troviamo anche [Crispin Glover nei panni dell'antagonista, Mr. World, Kristin Chenoweth che sarà l'interprete di Easter, dea della primavera, Emily Browning è Laura Moon e Pablo Schreiber interpreta Mad Sweeney.

