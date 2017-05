American Gods: la nostra videorecensione della prima stagione!

In questa nuova videorecensione a cura di Alessia Starace vi parliamo di American Gods, serie prodotta da Starz e basata sull'omonimo romanzo di Neil Gaiman. Il progetto da lungo atteso dai fan del libro è stato affidato a Bryan Fuller e Michael Green, due veterani del piccolo schermo. Mentre il cast estremamente variegato vanta la presenza di nomi come Emily Browning, Ian McShane, Crispin Glover e Ricky Whittle, quest'ultimo interpreta il protagonista Shadow Moon.

Chi ha avuto il piacere di leggere Gaiman lo sa, riassumere una sua opera è sempre un'impresa complessa. American Gods è un viaggio nell'universo mitologico nordico (e non solo) per le strade dell'America in un miscuglio accattivante tra fantasy e on the road che lo show Starz promette sin dai primi minuti di tradurre con grande efficacia visiva. La serie in Italia è disponibile dal 1 Maggio su Amazon Video, ecco la videorecensione!

