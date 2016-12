American Gods introduce un nuovo personaggio, il Dio Vulcano

Sappiamo che la serie Starz American Gods non seguirà alla lettera il romanzo di Neil Gaiman da cui è tratta, ma si prenderà delle libertà. Oggi è stato anticipato l'arrivo nello show di un nuovo personaggio, il Dio Vulcano, che sarà interpretato da Corbin Bernsen.

EW ha diffuso la prima foto del personaggio, impegnato in una scena insieme a Mr. Wednesday (Ian McShane) e Mr. Ibis (Demore Barnes).

Riguardo all'arrivo del personaggio, il co-showrunner Michael Green ha spiegato: E' una nuova aggiunta che nasce da un'esperienza di Neil Gaiman. Stava attraversando una cittadina dell'Alabama quando ha visto una statua di Vulcano. Era una cittadina industriale nella zona dell'acciaio e c'era una fabbrica in cui si sono verificati numerosi incidenti, alcune persone sono morte mentre lavoravano e tutto questo è accaduto perché ai proprietari della fabbrica costava meno risarcire le famiglie che mettere la fabbrica in sicurezza e chiuderla abbastanza a lungo per fare i lavori necessari. Questo ha a che fare con l'idea di sacrificio moderno.".

American Gods arriverà su Starz ad aprile.

