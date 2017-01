American Gods: il trailer italiano della serie tratta dal libro di Neil Gaiman

Amazon Italia ha annunciato che sarà disponibile in primavera, per gli utenti Prime, la nuova serie American Gods, tratta dal romanzo di Neil Gaiman. Il protagonista è Shadow Moon (Ricky Whittle): un ex criminale che diventa la guardia del corpo e il partner del signor Wednesday, uno degli dei più antichi in incognito, in una missione con lo scopo di riunire le forze necessarie a iniziare la battaglia contro le divinità moderne.

Il regista David Slade si è occupato delle riprese degli episodi, in onda sugli schermi americani a partire da aprile, su Starz.

Ecco il trailer:

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News American Gods: il trailer italiano della serie...