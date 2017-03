American Gods: gli opening credits della serie di Starz

Starz ha diffuso il video dei titoli di testa di American Gods, la serie tratta dal romanzo di Neil Gaiman che arriverà sugli schermi americani il 30 aprile e distribuito in Italia grazie ad Amazon.

Secondo quanto riporta il sito SpoilerTV, inoltre, lo show è già stato rinnovato per una seconda stagione.

La sequenza mostra delle "divinità" molto particolari, seguendo il concetto alla base della storia in cui si mostrerà uno scontro tra le entità che vengono venerate dagli esseri umani.

Ecco il video:

Il protagonista degli episodi è Shadow Moon (Ricky Whittle): un ex criminale che diventa la guardia del corpo e il partner del signor Wednesday, uno degli dei più antichi in incognito, in una missione con lo scopo di riunire le forze necessarie a iniziare la battaglia contro le divinità moderne.

Il regista David Slade si è occupato delle riprese degli episodi.

