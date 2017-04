American Gods e American Playboy in arrivo su Amazon Prime Video

Patrizio Marino

Amazon ha annunciato le date di rilascio per due serie molto attese American Playboy: The Hugh Hefner Story la docuserie sul fondatore della rivista playboy, e American Gods, tratta dal romanzo fantasy pluripremiato dello scrittore inglese Neil Gaiman.

American Playboy: The Hugh Hefner Story

Dal 7 aprile, gli utenti di Amazon Prime Video potranno guardare la serie Amazon Original American Playboy: The Hugh Hefner Story. La serie racconta la storia del carismatico fondatore della rivista Playboy, Hugh Hefner, che ha sconvolto lo status quo e creato uno dei marchi più riconoscibili della storia. American Playboy comincia nell'America del dopoguerra e ci accompagna attraverso il lancio della rivista Playboy nel 1953 nelle sei decadi successive di vita e carriera di Hefner. La docuserie combina immagini di repertorio, tratte da migliaia di ore dagli archivi personali di Hefner, interviste con personaggi importanti tra cui Jesse Jackson, Gene Simmons e Bill Maher e rievocazioni cinematografiche. American Playboy: The Hugh Hefner Story è prodotto dal vincitore dell'Emmy award Stephen David Entertainment, a Banijay Group company, e dalla società di produzione della Playboy Enterprises Alta Loma Entertainment. I produttori esecutivi sono Stephen David (The Men Who Built America, The World Wars, The Making of the Mob, The American West), Peter Jaysen (You Me Her, Fired Up! - Ragazzi pon pon, Dateline NBC) e il manager di Playboy di lunga data Dick Rosenzweig (La coniglietta di casa, The Playboy Club) co-prodotti da Shirley Escott (Shadow of Doubt, The Making of the Mob: New York) e Tim Kelly (NASCAR: The Rise of American Speed, American Genius).

E il 1° maggio arriva American Gods

Il 1° maggio, American Gods, tratto dal romanzo pluripremiato di Neil Gaiman, arriverà su Amazon Prime Video. I protagonisti di American Gods Ricky Whittle che interpreta Shadow Moon, Ian McShane Mr. Wednesday ed Emily Browning la moglie di Shadow, Laura Moon. Shadow Moon esce dal carcere e incontra il misterioso signor Mercoledì: un incontro che scatenerà una tempesta che cambierà il corso della sua intera vita. Sconfortato dalla recente morte della moglie e assunto come guardia del corpo di Mr. Wednesday, Shadow si ritrova al centro di un mondo che si sforza di capire, un mondo nascosto in cui la magia è reale, in cui gli Antichi Dei temono sia l'irrilevanza e che il crescente potere dei Nuovi Dei. Mr. Wednesday cerca di costruire una coalizione di Antichi Dei per difendere la loro esistenza in questa nuova America, e recuperare un po' dell'influenza perduta.

Home News American Gods e American Playboy in arrivo su...