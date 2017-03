American Gods: divinità e sangue nel nuovo trailer

Starz ha diffuso un nuovo trailer di American Gods, la serie tratta dal romanzo di Neil Gaiman che arriverà sugli schermi americani il 30 aprile.

Le nuove sequenze rivelano qualche anticipazione sulle divinità coinvolte nel conflitto al centro degli eventi e qualche passaggio piuttosto violento delle avventure di Shadow.

Il protagonista è Shadow Moon (Ricky Whittle): un ex criminale che diventa la guardia del corpo e il partner del signor Wednesday, uno degli dei più antichi in incognito, in una missione con lo scopo di riunire le forze necessarie a iniziare la battaglia contro le divinità moderne.

Il regista David Slade si è occupato delle riprese degli episodi.

