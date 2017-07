American Gods 2: nessuna novità sulla prossima stagione ma "la serie durerà per anni"

Il presidente del canale americano Starz Chris Albrecht non riesce ancora a prevedere la messa in onda della seconda stagione di American Gods, ma ha assicurato che lo show andrà avanti per diversi anni:

"Lo faremo finché andrà bene per Starz. La visione di Neil Gaiman è la luce che ci guida, e Bryan Fuller e Michael Green sono coloro che ci guidano in quella luce. American Gods è uno show difficile da fare, ci sono molte persone da mettere insieme contemporaneamente, ma Starz si impegna a mandarlo in onda il più presto possibile."

Il numeroso cast, infatti, include Ricky Whittle, Ian McShane, Emily Browning, Betty Gilpin, Pablo Schreiber, Cloris Leachman, Jonathan Tucker, Kristin Chenoweth, Gillian Anderson e Orlando Jones. Il protagonista degli episodi è Shadow Moon, un ex criminale che diventa la guardia del corpo e il partner del signor Wednesday, uno degli dei più antichi in incognito, in una missione con lo scopo di riunire le forze necessarie a iniziare la battaglia contro le divinità moderne.

