American Crime Story: Versace, Ryan Murphy spiega le differenze con la prima stagione

Basata sul libro Piaceri volgari di Maureen Orth, American Crime Story: Versace indagherà a fondo nel terribile omicidio del famoso stilista avvenuto davanti alla sua villa nel 1997 per mano di Andrew Cunanan. Ma dopo l'estremo successo di pubblico e di critica, con un caso, quello di O.J. Simpson, così noto e discusso in America, la serie riuscirà a tenere il livello alto? Ryan Murphy ha rivelato di essere cosciente della difficoltà di ripetersi, ma ha spiegato le differenze tra le due stagioni:

"Non potremmo mai fare una stagione come quella di O.J. di nuovo. Seguire quel fantasma è sbagliato. Quello era uno show molto interiore. Abbiamo speso tantissimo tempo in quel tribunale. Qui invece staremo all'aperto, gireremo, è una stagione di caccia... ha un grande respiro e una grande portata. Ed è stato un sollievo per me non dover usare solo vestiti professionali e tailleur, finalmente ho potuto usare un vestito rosa."

Pare che la narrazione di The Assassination of Gianni Versace non sarà lineare, ma si partirà dall'omicidio e ci si sposterà mel tempo indagando i dettagli delle vite di Versace e Cunanan. Sul piccolo schermo Penelope Cruz avrà il ruolo di Donatella Versace, la sorella di Gianni, Ricky Martin ha ottenuto la parte di Antonio D'Amico, il partner dello stilista interpretato da Edgar Ramirez. Il killer Andrew Cunanan sarà infine portato sul piccolo schermo da Darren Criss.

