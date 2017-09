American Crime Story: Versace, la bara al centro del secondo teaser trailer!

FX ha appena diffuso un nuovo teaser di American Crime Story: Versace, seconda stagione della serie crime ideata da Ryan Murphy che indagherà a fondo nel terribile omicidio del famoso stilista Gianni Versace avvenuto davanti alla sua villa nel 1997 per mano di Andrew Cunanan.

La narrazione di The Assassination of Gianni Versace non sarà lineare. La stagione si aprirà con l'omicidio, per poi andare indietro nel tempo indagando i dettagli delle vite di Versace e Cunanan. Sul piccolo schermo Penelope Cruz avrà il ruolo di Donatella Versace, la sorella di Gianni, Ricky Martin ha ottenuto la parte di Antonio D'Amico, il partner dello stilista interpretato da Edgar Ramirez. Il killer Andrew Cunanan sarà infine portato sul piccolo schermo da Darren Criss.

