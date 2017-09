American Crime Story: Versace, il tragico sparo nel primo teaser trailer!

Basata sul libro Piaceri volgari di Maureen Orth, American Crime Story: Versace indagherà a fondo nel terribile omicidio del famoso stilista avvenuto davanti alla sua villa nel 1997 per mano di Andrew Cunanan. Oggi FX ha rilasciato un primissimo teaser trailer, che mostra quando due spari possano creare il caos:

Pare che la narrazione di The Assassination of Gianni Versace non sarà lineare, ma si partirà dall'omicidio e ci si sposterà mel tempo indagando i dettagli delle vite di Versace e Cunanan. Sul piccolo schermo Penelope Cruz avrà il ruolo di Donatella Versace, la sorella di Gianni, Ricky Martin ha ottenuto la parte di Antonio D'Amico, il partner dello stilista interpretato da Edgar Ramirez. Il killer Andrew Cunanan sarà infine portato sul piccolo schermo da Darren Criss.

