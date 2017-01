American Crime Story si occuperà dello scandalo Monica Lewinsky?

Lo sceneggiatore Ryan Murphy sarebbe impegnato nello sviluppo di una nuova stagione di American Crime Story. Dopo il successo di American Crime Story: Poeple vs. O.J. Simpson, il nuovo caso al centro dello show potrebbe essere lo scandalo sessuale che coinvolse il Presidente Bill Clinton.

Murphy, che ha già pianificato le prossime due stagioni della serie antologica, avrebbe opzionato il libro di Jeffrey Toobin A Vast Conspiracy: The Real Sex Scandal That Nearly Brought Down a President, opera non-fiction del 2000 che ricostruisce la relazione tra l'allora Presidente e la stagista della Casa Bianca. Già la prima stagione di American Crime Story era in parte ispirata al libro di Toobin The Run of His Life: The People v. O.J. Simpson.

Ryan Murphy avrebbe già avviato il casting e avrebbe coinvolto nel progetto Linda Tripp, assistente della Casa Bianca che registrò le telefonate private della Lewinsky con il Presidente.

Le prossime due stagioni di American Crime Story saranno incentrate sull'Uragano Katrina e sull'omicidio di Gianni Versace.

