American Crime Story: rivelato il titolo ufficiale della terza stagione!

American Crime Story 3 ha finalmente un titolo ufficiale: The Assassination of Gianni Versace. Questa stagione ripercorrerà gli eventi che hanno portato all'omicidio del famoso stilista Gianni Versace, ucciso nel 1997 dal serial killer Andrew Cunanan, interpretati rispettivamente da Edgar Ramirez e Darren Criss, mentre Penelope Cruz sarà Donatella Versace e Ricky Martin sarà Antonio D'Amico, il compagno di Gianni. Gli episodi della terza stagione usciranno nel 2018, anticipati da American Crime Story: Katrina, basato sulle vicende del devastante uragano del 2005. Il regista e produttore Ryan Murphy ha caricato su Instagram un'immagine direttamente dal set, dove vediamo Criss insieme a Max Greenfield:

Do The Hustle. @darrencriss and @maxgreenfield on the set of The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story Un post condiviso da Ryan Murphy (@mrrpmurphy) in data: 5 Mag 2017 alle ore 07:25 PDT

American Crime Story: Katrina e American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace usciranno nel 2018, mentre American Crime Story 4 andrà in onda nel 2019.

