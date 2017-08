American Crime Story: Katrina, Sarah Paulson protagonista, svelata la nuova ambientazione!

FX e Ryan Murphy hanno incassato premi e successo da parte di critica e pubblica con la prima stagione di American Crime Story, dedicata al processo di O.J. Simpson. Dopo le nuove puntate, che affronteranno l'omicidio di Gianni Versace, e prima della stagione su Monica Lewinsky/Bill Clinton, andrà in onda American Crime Story: Katrina. Fino a qualche giorno fa, la stagione sembrava in bilico, la lavorazione era stata interrotta e intorno al progetto aleggiava un alone di scetticismo. Oggi invece Entertainment Weekly ha riportato non solo la protagonista delle nuove puntate, ma anche la nuova direzione che stanno prendendo.

Sarah Paulson interpreterà la dottoressa Anna Pou nella terza stagione di American Crime Story, che sarà basata sul libro Five Days at Memorial di Sheri Fink, che guardava al drammatico tornado del 2005 da dentro un ospedale di New Orleans. Il proprietario dei diritti del libro, Scott Rudin, è diventato uno dei nuovi produttori.

Prima di questo cambiamento, Murphy aveva annunciato che Katrina avrebbe parlato delle conseguenze politiche dopo l'uragano, con Dennis Quaid nei panni di George W. Bush, oltre a Matthew Broderick e Annette Bening. Deadline riporta che questo casting è stato annullato, ma i produttori sperano di riuscire a portare i tre attori in qualche altro ruolo all'interno della nuova linea narrativa.

American Crime Story: Katrina sarà girato nella primavera 2018 per andare in onda, poi, direttamente nel 2019.

