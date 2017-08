American Crime Story: Katrina "si farà e sta prendendo una strada fenomenale"

Due mesi dopo l'annuncio dell'arrivo di American Crime Story: Versace, l'interesse dei fan e dei media si è spostato su quella che doveva essere la seconda stagione dello show di Ryan Murphy: che fine ha fatto American Crime Story: Katrina? Ci sono stati diversi ritardi, sia nella sceneggiatura, sia nella produzione, e al momento Ryan Murphy ne ha sospeso la lavorazione - anche se probabilmente solo per terminare al meglio Versace.

Katrina, composta da dieci episodi, si soffermerà sul violento uragano che ha devastato New Orleans nell'agosto del 2005. Dennis Quaid, Annette Bening e Matthew Broderick erano i protagonisti ma non è ancora chiaro se questo spostamento di date gli permetterà di essere presenti nella nuova stagione come previsto. In un'intervista a EW, il direttore di FX John Landgraf ha dichiarato:

"Sono ottimista, andrà in onda e sono molto emozionato. C'è stata una svolta creativa. La decisione è stata difficile, perché già eravamo andati avanti in una direzione e Ryan Murphy ha deciso, con il nostro supporto, di alzare l'asticella per questa antologia e la strada che avevamo preso non era la migliore. Quando Ryan se la sentirà, vi dirà tutto. L'idea è davvero splendida. Ne sono molto più convinto ora rispetto a prima."

