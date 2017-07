American Crime Story: Katrina, interrotta la lavorazione della serie!

Il destino di American Crime Story: Katrina è più che mai incerto. Nonostante la scelta di un cast di primo livello (Dennis Quaid, Annette Bening e Matthew Broderick tra gli altri), la terza stagione della serie antologica crime di Ryan Murphy potrebbe non vedere la luce. Il regista Anthony Hemingway ha infatti dichiarato:

"È stato tutto messo in pausa. Stiamo aspettando di scoprire che succederà. Ancora non abbiamo iniziato, non è stata fatta nessuna preparazione. Non so se si farà, dipenderà tutto da Ryan Murphy."

A giugno, FX ha annunciato che American Crime Story: Versace, con Darren Criss, Edgar Ramirez, Penelope Cruz e Ricky Martin, avrebbe preso il posto di Katrina, anche se il canale aveva precisato che entrambe le stagioni sarebbero andate in onda nel 2018. Hemingway ha anche suggerito una probabile risposta ai dubbi:

"Penso che Versace abbia avuto bisogno di molte attenzioni, ecco perché Murphy ha fermato Katrina. Invece di lavorare in parallelo alle due stagioni, ha deciso di farne una alla volta."

