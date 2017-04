Amber Riley, star di Glee, conquista gli Olivier Awards grazie a Dreamgirls

Amber Riley, una delle star di Glee, nella serata di ieri ha conquistato un prestigioso premio teatrale grazie alla sua performance nello spettacolo teatrale Dreamgirls.

Durante la cerimonia di consegna degli Olivier Awards, che hanno visto il dominio di Harry Potter e la Maledizione dell'Erede con il record di ben nove riconoscimenti conquistati, la giovane attrice ha interpretato il brano And I'm Telling You I'm Not Going e ha vinto il premio come Miglior Attrice in un musical.

A farle i complimenti anche Lin-Manuel Miranda, autore delle canzoni di Oceania e tra i protagonisti di Mary Poppins Returns. Amber ha colto l'occasione per cercare di ottenere i biglietti, esauriti da tempo, di Hamilton e ha visto esaudirsi il suo desiderio grazie all'artista.

@Lin_Manuel Thank you for being an inspiration to me and many others....can a sista get some tickets to Hamilton #notthrowingawaymyshot — Amber Patrice Riley (@MsAmberPRiley) April 10, 2017

