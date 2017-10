Amazing Stories: Apple produrrà il reboot della serie di Steven Spielberg

Apple ha stretto un accordo con il produttore Steven Spielberg per realizzare un reboot dello show sci-fi Amazing Stories - Storie Incredibili.

Il progetto prevede la realizzazione di dieci episodi e vede coinvolta anche la NBCUniversal, detentrice dei diritti della serie antologica.

Jennifer Salke, a capo della NBC Entertainment, ha dichiarato: "E' meraviglioso collaborare nuovamente con i nostri colleghi Zack Van Amburg e Jamie Elricht che ora lavorano alla Apple. Siamo felici di avere un ruolo centrale nell'investimento compiuto dalla società nella realizzazione delle serie e non possiamo pensare a un migliore progetto rispetto all'amato franchise Amazing Stories di Spielberg con Bryan Fuller alla guida, in attesa di altre entusiasmanti partnership creative che avverranno in futuro".

