All I Want For Christmas: la canzone di Mariah Carey diventa un film

La Universal Pictures ha annunciato l'inizio della produzione del film animato All I Want for Christmas is You, ispirato alla canzone di Mariah Carey. Basato su una delle canzoni natalizie più amate e più vendute di tutti i tempi e sul libro per bambini ad essa ispirata, il lungometraggio sull'iconica canzone sarà disponibile quest'anno in Blu-ray™, DVD e Digital HD a partire dalla fine di Novembre con Universal Pictures Home Entertainment Italia.

La cantante sarà anche la voce narrante e produttrice del film che condivide uno dei suoi desideri natalizi più preziosi.

Ecco il teaser del progetto:

Inizialmente uscito nel 1994, il singolo All I Want for Christmas is You ha venduto più di 14 milioni di copie. Nel 2016, più di due decenni dopo, è stata la canzone di Natale più trasmessa dell'anno. L'omonimo libro illustrato di Mariah Carey, pubblicato nel 2015, ha già venduto più di 750.000 copie.

Ecco la sinossi del film:

Quando la giovane Mariah (con la voce di Breanna Yde) vede un adorabile cucciolo chiamato Principessa nel negozio di animali, improvvisamente realizza cosa vuole esattamente per Natale. Ma prima che il suo desiderio natalizio possa avverarsi, lei deve dimostrare di poter fare da pet-sitter a Jack, un ispido mascalzone di un cane; infatti, è il peggior cane della contea! Il cattivo Jack mette sottosopra gli allestimenti natalizi di Mariah e della sua famiglia in modi divertenti. Riuscirà Jack a infrangere le speranze di Mariah per il suo cucciolo dei sogni? O il Natale rivelerà come l'amore può funzionare in modi sorprendenti e misteriosi?

Tra i doppiatori del film ci saranno Mariah Carey, Breanna Yde, Henry Winkler, Lacey Chabert, Phil Morris, Laya Hayes e Keiko Agena.

Il film è diretto da Guy Vasilovich (Lego Star Wars, Red e Toby nemiciamici) da uno script di Temple Mathews.

