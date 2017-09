All I See Is You: Blake Lively è una moglie in crisi nel trailer

Blake Lively e Jason Clarke sono i protagonisti del film All I See Is You , prodotto dalla Open Road Films.

Il progetto diretto da Marc Forster, autore anche della regia insieme a Sean Conway, racconta la storia di Gina e di suo marito James. La coppia sembra avere il matrimonio perfetto e Gina, dopo essere rimasta cieca da bambina durante un incidente d'auto in cui sono morti i suoi genitori, dipende totalmente da James. La donna riesce a vivere il mondo tramite la sua immaginazione e l'aiuto delle descrizioni di James. I coniugi vivono a Bangkok, in Tailandia, dove James lavora nel campo delle assicurazioni e Gina esplora una nazione diversa. Quando Gina ha l'opportunità di avere un trapianto di cornee e riavere la vista, la loro vita e il loro matrimonio iniziano ad andare in crisi. Gina vede ora il mondo con un nuovo senso della meraviglia e James considera la sua indipendenza quasi una minaccia. Solo quando la giovane ricomincia a perdere la vista si rende realmente conto della disturbante realtà che contraddistingue il loro matrimonio e le loro esistenze.

Il lungometraggio arriverà nei cinema americani il 27 ottobre. Fanno parte del cast anche Yvonne Strahovski, Danny Huston, Ahna O'Reilly e Wes Chatham.

Ecco il trailer:

